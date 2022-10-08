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قاسم: حالة المقاومة في جنين مستمرة رغم العدوان المتواصل

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:43

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن حالة المقاومة في جنين مستمرة ولن تتوقف، والمخيم يواصل قتاله برغم العدوان المتواصل عليه.

وأكد قاسم في حديث لإذاعة الأقصى، أن الاحتلال الصهيوني يعاني من عجز ميداني في وأد ومحاصرة المقاومة في الضفة، لذا يلجأ إلى حشد الآلات العسكرية والطائرات المروحية لاعتقال شخص واحد، وهو أيضا دليل على بسالة المقاومين وشراستهم.

وشدد قاسم على أن الاحتلال لن يهزم الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة، التي تواصل الالتفاف حول المقاومة وخياراتها، وهي أحد أهم عوامل قوتها وأسباب انتصارها.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس أن الاحتلال يحاول جاهداً إنهاء حالة المقاومة في المتجذرة في جنين القسام، لكنه غير قادر على ذلك.

وذكر أن الاحتلال  يشن حربا مفتوحة وشاملة على شعبنا في كل أماكن وجوده، في القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك، وعلى قطاع غزة وأهلنا في الداخل المحتل، وهناك عدوان صهيوني على مدن الضفة لم يتوقف.

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