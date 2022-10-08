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الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بالقدس

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:41

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

أجبرت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرًا في منطقة واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وشرعت العائلة المقدسية بهدم منزلها في حي واد الجوز بحجة عدم الترخيص، تحت تهديد الغرامات الباهظة في حال هدمتها آليات الاحتلال.

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