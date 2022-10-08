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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:40

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشوفات المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (70) من كشف رقم (2022/34).

وذكرت أن السفر سيكون للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/39).

وأهابت الداخلية بالمسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت الداخلية إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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