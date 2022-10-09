الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، خريفيا غائما معتدلا نهارا وباردا ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الإثنين، خريفيا غائما جزئيا معتدلا نهارا وباردا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئيا معتدلا نهارا وباردة ليلا في المناطق الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو خريفيا غائما جزئيا معتدلا نهارا وباردا ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.