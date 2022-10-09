وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي ينثر سحره الهجومي ويترقب لقاء أرسنال وليفربول وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يسترد الصدارة مؤقتاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من جنين وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطلق حاسب Galaxy الجديد بمواصفات منافسة وكالة الرأي الفلسطينية جهاز جديد يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد وكالة الرأي الفلسطينية علماء يبتكرون مادة للطباعة ثلاثية الأبعاد وكالة الرأي الفلسطينية دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة! وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يحاولون استنساخ شجرة يزيد عمرها عن 100 عام وكالة الرأي الفلسطينية حفرية مكتشفة في الصين لدودة مدرعة غريبة
أخبار » عجائب وطرائف

دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة!

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:53

دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة!
دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة!

تقوم نساء هنديات بملئ دمى دببة ذات ألوان زاهية بحشو أبيض مصنوع من منتج يشيع وجوده في سلة المهملات.

مادة ذلك الحشو هي أعقاب السجائر التي جرى تحويلها إلى ألياف ويجري تنظيفها وتبييضها بعد جمعها من شوارع المدينة إذ يتم التخلص من ملايين غيرها.

وإعادة تدوير أعقاب السجائر وتحويلها إلى منتجات أخرى كالألعاب والوسائد واحدة من بنات أفكار رجل الأعمال نامان جوبتا.

ومن داخل مصنعه الذي يقع في ضواحي العاصمة الهندية، قال جوبتا لوكالة رويترز "بدأنا بعشرة جرامات (من الفيبر كل يوم)، أما اليوم فنصنع ألف كيلوجرام... وسنويا يمكننا إعادة تدوير الملايين من أعقاب السجائر".

ويفصل العاملون في المصنع أيضا الطبقة الخارجية لأعقاب السجائر والتبغ، والتي يجري تحويلها إلى ورق مُعاد تدويره ومسحوق سماد.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد المدخنين في الهند يقدر بنحو 267 مليون شخص، أي ما يقرب من 30 في المائة من السكان البالغين في البلاد، وتنتشر أعقاب السجائر في شوارع المدن التي تعاني انخفاضا شديدا في معايير النظافة العامة.

وقالت بونام، وهي عاملة في مصنع جوبتا لم تذكر سوى اسمها الأول، "العمل هنا يسهم أيضا في الإبقاء على بيئتنا نظيفة".

وعلى الرغم مما هو متعارف عليه من أن معظم المواد الكيميائية المنبعثة من السيجارة التي تم إطفائها تنبعث خلال الـ24 ساعة الأولى فقط، إلا أن العلماء وجدوا أن أعقاب السجائر يمكن أن تطلق مستويات خطيرة من النيكوتين لما يصل إلى أسبوع حتى على الرغم من إطفائها إذ تظل تركيزات النيكوتين والترياسيتين في نصف معدلها الطبيعي بعد 5 أيام من إطفاء السيجارة.

وتوصل العلماء إلى أن كل عقب سيجارة ينبعث منه 15% تقريبا من النيكوتين المنبعث من السيجارة المشتعلة، وأن خطر أعقاب السجائر يكون أكبر في الطقس الدافئ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟