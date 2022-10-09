وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2367) الاحد 9/10/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يتعامل مع 125 حريقًا خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 15 وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يعبر ولفرهامبتون ويواصل انتصاراته مع المدرب بوتر وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي ينثر سحره الهجومي ويترقب لقاء أرسنال وليفربول وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يسترد الصدارة مؤقتاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من جنين وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطلق حاسب Galaxy الجديد بمواصفات منافسة وكالة الرأي الفلسطينية جهاز جديد يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:01

"واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد

قدم تطبيق "واتس آب" العام الماضي، خيارا جديدا يسمى "العرض لمرة واحدة" بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار "سناب شات" و"إنستغرام".

والآن، تريد الشركة المملوكة لـ"ميتا" أن تحسن هذه الميزة، وهذه المرة بمنع المستخدمين من التقاط لقطات الشاشة "سكرين شوت" وتسجيلات الشاشة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر خاصية "العرض لمرة واحدة".

وعلى الرغم من أن الشركة المملوكة لمارك زوكربيرغ، أعلنت عزمها على منع الملايين من مستخدمي تطبيقها عبر أجهزة أندرويد وآيفون، من التقاط "سكرين شوت" لرسائل خاصية "العرض لمرة واحدة"،  فقد أتاحتها الآن على سبيل الاختبار لبعض المستخدمين.

وكشف خبراء التكنولوجيا في WABetaInfo عن هذه الميزة في الإصدار التجريبي من "واتس آب" على أندرويد، وهو ما يعني أن مستخدمي التطبيق التجريبي(WhatsApp beta)، سيكونون قادرين على تجربتها.

وأوضح موقع WABetaInfo أنه عندما تحاول التقاط "سكرين شوت" ستكون الصور سوداء تماما، وبالنسبة لبعض المستخدمين، ستختفي القدرة على التقاط لقطة الشاشة.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة تحمل بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، حيث أن المرسل، على سبيل المثال، لن يتلقى إشعارا إذا تم حظر محاولة التقاط لقطة الشاشة.


ولكن، من الممكن لشخص ما استخدام كاميرا هاتف أو جهاز آخر لالتقاط الشاشة فعليا. ولا توجد طريقة لاكتشاف هذا.

ومن غير الواضح حتى الآن، متى سيتم نشر حظر لقطة الشاشة (سكرين شوت) في الإصدار العام من الـ"واتس آب".

المصدر: ذي صن

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟