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جهاز جديد يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:02

جهاز جديد يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ
جهاز جديد يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ

كشفت Infinix عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوفع له أن يكون من أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الحديثة في الأسواق العالمية.

ويأتي هاتف Infinix Zero Ultra بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165.5/74.5/8.8) ملم، وزنه 213 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات XOS 12، ومعالج MediaTek Dimensity 920 الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+13+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن الفائق السرعة عبر شواحن باستطاعة 180 واطا.

المصدر: ixbit

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