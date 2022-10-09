مانشستر سيتي ينثر سحره الهجومي ويترقب لقاء أرسنال وليفربول

تابع مانشستر سيتي عروضه الهجومية الخلابة فأتخم شباك ضيفه ساوثمبتون برباعية نظيفة في المرحلة العاشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم ليتصدر الترتيب بانتظار لقاء القمة بين أرسنال وليفربول اليوم.

وكان سيتي ألحق بجاره مانشستر يونايتد هزيمة نكراء 6-3 الاحد الماضي قبل ان يضيف خماسية نظيفة في شباك كوبنهاغن الدنماركي في دوري الابطال منتصف الاسبوع، فرفع رصيده من الاهداف في الدوري المحلي تحديدًا الى 33 هدفًا في 9 مباريات اي بمعدل 3.6 في المباراة الواحدة.

ورفع فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا رصيده في المركز الاول الى 23 نقطة مقابل 21 لارسنال.

على ملعب الاتحاد، ضغط سيتي منذ الدقائق الاولى وكاد جناحه الجزائري الدولي رياض محرز يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين لكن حارس ساوثمبتون الايرلندي غايفن بازونو طار لتسديدته القوية منقذا مرماه.

ثم حاول هداف مانشستر سيتي النروجي العملاق ارلينغ هالاند حظه لدى انفراده بالحارس فسدد في القائم الايمن (14).

وافتتح سيتي التسجيل عندما وصلت الكرة الى البرتغالي جواو كانسيلو ليتوغل داخل المنطقة ويراوغ جيمس وارد براوس ويسدد كرة زاحفة مرت بين ساقي احد المدافعين وتابعت طريقها نحو المرمى (20).

واضاف فيل فودين الهدف الثاني عندما وصلته الكرة داخل المنطقة من البلجيكي كيفن دي بروين فسددها لولبية بيسراه من فوق الحارس المتقدم (32).

وبهذه التمريرة الحاسمة كسر دي بروين الرقم القياسي السابق لأفضل ممرر لسيتي في الـ"برميرليغ" رافعا رصيده الى 94 تمريرة حاسمة بعد ان كان متساويا مع صانع الالعاب السابق الاسباني دافيد سيلفا.

رد ساوثمبتون بتسديدة قوية من ستوارت ارمسترونغ من 20 مترا علت العارضة بقليل (45).

وفي مطلع الشوط الثاني اضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثالث لدى تلقيه كرة متقنة من الاسباني رودري فسددها على الطاير بيسراه بعيدا عن متناول الحارس (49).

ثم اضاف هالاند الهدف الرابع بتلقيه كرة عرضية من كانسيلو فتابعها خاطفة بيسراه داخل الشباك (65) رافعا رصيده من الاهداف في الدوري المحلي الى 15 معززا صدارته لترتيب الهدافين حيث يتقدم على مهاجم توتنهام هاري كاين صاحب المركز الثاني بثمانية اهداف.

وبهذه الخسارة بات مصير مدرب ساوثمبتون النمسوي رالف هايزنهوتل في مهب الريح بعد ان تلقى فريقه خسارته الرابعة تواليا بعد سقوطه امام ولفرهامبتون واستون فيلا بالنتيجة ذاتها صفر-1 وامام ايفرتون 1-2.

وتابع تشلسي صحوته بإشراف مدربه الجديد غراهام بوتر بفوزه الصريح على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

انتظر الفريق اللندني الوقت بدل الضائع من الشوط الاول ليفتتح له الالماني كاي هافيرتس التسجيل بكرة رأسية اثر تمريرة عرضية من مايسون ماونت.

ثم اضاف الاميركي كريستيان بوليسيك الثاني بتمريرة جديدة من ماونت (54) قبل ان يختتم المهاجم الالباني ارماندو بروخا التسجيل قبل دقيقة من نهاية المباراة.

وكان النادي اللندني أسقط ضيفه ميلان الايطالي 3-صفر منتصف الاسبوع في دوري الابطال.

وحقق نيوكاسل فوزا ساحقا بدوره على برنتفورد 5-1 بينها ثنائية للاعب وسطه البرازيلي الدولي برونو غيمارايش (21 و56) واضاف جايكوب مورفي (28) والباراغوياني ميغيل ألميرون (82) ومدافع برنتفورد ايثان بينوك (90 خطا في مرمى فريقه الاهداف الثلاثة الاخرى، ليصعد الى المركز الخامس.

وقلب بورنموث تخلفه امام ضيفه ليستر سيتي الى فوز 2-1.