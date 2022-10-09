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الدفاع المدني يشارك في دورة "المستجيبين الأساسيين لسيارة الإسعاف"

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:20

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غزة-الرأي

شاركت مديرية الدفاع المدني في دورة تدريبية تعقدها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة بعنوان "المستجيبين الأساسيين لسيارة الإسعاف"، بمشاركة وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني ومديرية الخدمات الطبية العسكرية.

وقال الرائد د. توفيق مهاني مدير إدارة الإسعاف والرعاية الأولية في الدفاع المدني إن خمسة ضباط من المختصين في الإسعاف لديهم يشاركون في هذه الدورة ضمن خمس عشرة متدربًا.

وأضاف أن الدورة مدتها خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية، وتهدف إلى معرفة المتدربين بفرز المرضى وعلاجهم ونقلهم إلى مراكز الرعاية الصحية، والتدرب على البروتوكولات والارشادات الموحدة لرعاية الطوارئ قبل دخول المستشفى.

وكذلك سيتدرب المشاركون على كيفية ومتى يتم تعديل الرعاية من التقليدية في حالات الطوارئ الفردية إلى الأزمة في حالات رعاية الجرحى المتعددة

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