وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من 7 آلاف خدمة علاجية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستنكر إيقاف صحيفة أمريكية عمل مصور من غزة وكالة الرأي الفلسطينية " الغصين " يبحث العديد من الملفات مع منظمة العمل ضد الجوع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستقبل وفد من وحدة الشئون القانونية بمكتب مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية والقدس الدولية تنفذ برنامح توعوي بعنوان معارف مقدسية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنهي استعداداتها لافتتاح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تشرع بتنفيذ أُسبوع المكتبات المدرسية "مكتباتنا شراع...مناهجنا قلاع" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المرأة في وزارة التنمية تناقش اعداد الخطة التشغيلية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية أسير من دير البلح يتنسم الحرية بعد اعتقال 15 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية رئيس المجلس الأعلى يتفقد سير العمل في مجمع محاكم خانيونس
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة العامة تستقبل وفد من وحدة الشئون القانونية بمكتب مدير عام الشرطة

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:01

111
111

غزة-الراي 
استقبلت الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، ممثلة برئيسها المستشار/ يحيي شاهين، في مكتبة، وبحضور أعضاء النيابة العامة أ. علاء مهاني، وأ. محمد صالح، وفداً من وحدة الشئون القانونية بمكتب مدير عام الشرطة يترأسه المقدم/ خالد نصر، لتعزيز التعاون المشترك.


وناقش الوفد خلال اللقاء، آلية تعزيز العلاقة بين النيابة والشرطة، والمتابعة المستمرة بشأن الجولات والزيارات الميدانية للمراكز الشرطية التي يجريها التفتيش القضائي، وكيفية الارتقاء في العمل ومعالجة الإشكاليات والتطبيق السليم للقانون.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟