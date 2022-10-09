النيابة العامة تستقبل وفد من وحدة الشئون القانونية بمكتب مدير عام الشرطة

غزة-الراي

استقبلت الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، ممثلة برئيسها المستشار/ يحيي شاهين، في مكتبة، وبحضور أعضاء النيابة العامة أ. علاء مهاني، وأ. محمد صالح، وفداً من وحدة الشئون القانونية بمكتب مدير عام الشرطة يترأسه المقدم/ خالد نصر، لتعزيز التعاون المشترك.



وناقش الوفد خلال اللقاء، آلية تعزيز العلاقة بين النيابة والشرطة، والمتابعة المستمرة بشأن الجولات والزيارات الميدانية للمراكز الشرطية التي يجريها التفتيش القضائي، وكيفية الارتقاء في العمل ومعالجة الإشكاليات والتطبيق السليم للقانون.



