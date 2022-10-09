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الصحة: استخراج جسم غريب من رئة طفل في مجمع ناصر الطبي

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:00

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 غزة-الرأي

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن الحنجرة في مجمع ناصر الطبي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات ونصف بعد ابتلاعه جسم غريب استقر في رئته اليمنى.

بدوره، أوضح  د.عبد الهادي صيام الطبيب المناوب الذي تعامل مع الحالة عند وصولها قسم الطوارئ برفقة د.محمد الرخاوي أنه تم إحضار الطفل في تمام الساعة 11 مساء يشكو اختناق وضيق في النفس وسعال مستمر.

وأضاف د.صيام :" تم التعامل مباشرة مع الطفل و تأمين مجرى النفس و بعد اجراء صورة الأشعة تبين وجود جسم غريب في مدخل الرئة اليمنى و تم ادخال المريض لقسم الأنف والأذن و الحنجرة تحت المتابعة و المراقبة المستمرة"

من جانبه، بين رئيس قسم جراحة الأنف و الاذن الحنجرة الدكتور ابراهيم العقاد أنه قام بمعاينة الحالة فقرر إجراء عملية منظار صلب للرئتين و القصبة الهوائية ، رغم صعوبة العملية التي تكمن بطبيعة الجسم الغريب حيث من المستحيل ان يتم إخراجه بالأدوات التقليدية التي تستعمل لمثل هذه الحالات ،إضافة الى مدة العملية التي قد تطول مما قد يؤثر على صحة الطفل و يؤدي الى مضاعفات مثل الاسترواح الصدري و تضرر الاحبال الصوتية و في بعض الحالات لا يمكن استخراج الجسم الغريب بتاتا فيتم تحويلها أو اجراء فتحة خارجية من الصدر و استئصال للجزء المتأثر من الرئة .

واشار د. العقاد الى أنه في حال عدم القدرة على استخراج الجسم الغريب وبقائه في الرئتين سيؤدي الى التهابات متكررة بالرئة وتلف في الرئة والتي قد تهدد حياة المريض ، لافتا أنه خلال العملية تم استعمال أداة أدخلت بداخل فتحة الجسم الغريب و تم استخراجها من خلالها ليتبين أنها (خرزة سبحة) قام الطفل بابتلاعها، حيث تعتبر المرة الأولى التي يتم استخراج جسم غريب بهذه الطريقة.

ونوه العقاد إلى أن الاعراض اختفت عند الطفل بعد العملية واخرج في نفس اليوم بدون أي مضاعفات تذكر، حيث توجه بالشكر لأطباء القسم وقسم العمليات وخص بالشكر أطباء التخدير حيث لديهم دور رئيسي في العملية والتي تعتبر تحدي حقيقي لطبيب التخدير حيث يتشارك مع الجراح في مجرى النفس ومكان العملية.

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