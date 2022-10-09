الاحتلال يعتقل فتاة من الأقصى بعد الاعتداء عليها

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأحد، فتاة بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليها.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر شرطة الاحتلال لاحقت الفتاة في ساحات المسجد الأقصى، واعتقلتها عند اقترابها من باب السلسلة.

وأضافت المصادر أن مجندات الاحتلال اعتدين على الفتاة خلال اعتقالها بالدفع والضرب، واقتادوها إلى مركز شرطة باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ويأتي اعتقال شرطة الاحتلال للفتاة ضمن استهداف واضح تمارسه ضد النساء والفتيات خلال توافدهن للمسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحام المستوطنين لساحاته، وقبل يوم واحد من عيد "العرش اليهودي".