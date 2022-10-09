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دعوات استيطانية لأكبر اقتحام للأقصى ابتداءً من الغد

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلقت "جماعات الهيكل" الاستيطانية دعوات لحشد جمهور المستوطنين واليمين الإسرائيلي المتطرف للمشاركة في أكبر اقتحامٍ للمسجد الأقصى المبارك في تاريخه، بمناسبة عيد "العرش" اليهودي، والذي يبدأ غدًا الاثنين.

وخصصت الجماعات المتطرفة منصات إلكترونية خاصة لبرنامج الاقتحامات في "عيد العرش"، الذي يستمر حتى 17 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وحددت هدفها بالوصول إلى 5,000 مقتحم في يوم واحد الثلاثاء المقبل، وهذا رقم لم يصله أي اقتحام منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967.

وتأتي هذه الدعوة لتوظيف مناسبة توراتية تتكرر مرة واحدة كل 7 سنوات تعرف بـ "يوم الاجتماع الحاشد"، ويرتكز إلى "نص في سفر التثنية يدعو اليهود للاحتشاد إلى الصلاة جميعًا رجالًا ونساءً وأطفالًا في عيد العرش" التالي لسنة تبوير الأرض، أي السنة التي يمتنعون فيها عن زراعة أراضيهم، وذلك شكرًا للرب على نعمة المحاصيل والثمار".

كما تأتي لكي تُصعد "جماعات الهيكل" بذلك توظيفها السياسي لمختلف التعاليم الدينية اليهودية ضد المسجد الأقصى وهويته الإسلامية.

في ذات السياق، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى "عيد العرش".

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