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مستوطنون يعتدون على المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدى العشرات من المستوطنين، مساء اليوم الأحد، على منازل ومركبات المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة على مفترق "بيت عينون" شمال الخليل، ما أدى لتضرر عدد منها، إضافة للتسبب بأزمة مرورية.

وفي بلدة سلوان، أطلق مستوطن النار صوب مواطنين في منطقة وادي قدوم بالبلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما واعتدت مجموعة من المستوطنين على منزل ومركبات المواطنين، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اعتدوا على منزل المواطن زياد إسماعيل نوفل بالحجارة، بالقرب من قرية رأس كركر، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين، قرب قريتي النبي صالح ودير نظام.

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