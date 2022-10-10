وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية تظاهرة إلكترونية علمائية بغزة دعماً للقدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يطلق النار تجاه المواطنين جنوب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الجنايات الكبرى" تصدر حكماً بالإعدام بقضية "أبو دقة" وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة مُسن إثر حادث دهس في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية دعوات استيطانية لأكبر اقتحام للأقصى ابتداءً من الغد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتاة من الأقصى بعد الاعتداء عليها وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك بورشة حول واقع السوق المحلي وآفاق العمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استخراج جسم غريب من رئة طفل في مجمع ناصر الطبي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدًا

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:04

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان تكون الجواء اليوم الإثنين، خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، تكون الأجواء غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا في المناطق الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، فتكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟