وفاة و5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة وفاة و5 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، جرّاء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة المسن (محمد محمد شهوان) 76 عاماً جراء صدمه أثناء قيادته دراجة هوائية من قبل مركبة من نوع "كيا" بمحافظة خانيونس، مشيرةً إلى أنه تم حجز السائق (أ. ز) 21 عاماً، والمركبة المتسببة بالحادث، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.