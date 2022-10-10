وكالة الرأي الفلسطينية بريطانية تعثر على قلم رصاص داخل ساندوتش برجر وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تقدم مساعدة مالية طارئة لـ 41 أسرة لديها 3 توائم فأكثر وكالة الرأي الفلسطينية فتاة تبدع فى صنع طاولات وتابلوهات من كراتين البيض وكالة الرأي الفلسطينية 200 شخص يشاركون فى قنص نمر بالهند بعد مطاردة 27 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا للناشئين يختتم مشواره الآسيوي بفوز كبير على منتخب غوام وكالة الرأي الفلسطينية غزة: افتتاح حلبة للملاكمة وتفاهم وتنسيق مشترك مع مصر وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: برشلونة يعود بشق النفس إلى الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي يكشفه إحمرار العين عن صحتك ومتى يجب زيارة الطبيب؟ وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يكتشفون سبباً جديداً لمرض الزهايمر
أخبار » الأخبار الحكومية

وفاة و5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:25

غزة - الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة وفاة و5 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، جرّاء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة المسن (محمد محمد شهوان) 76 عاماً جراء صدمه أثناء قيادته دراجة هوائية من قبل مركبة من نوع "كيا" بمحافظة خانيونس، مشيرةً إلى أنه تم حجز السائق (أ. ز) 21 عاماً، والمركبة المتسببة بالحادث، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟