بريطانية تعثر على قلم رصاص داخل ساندوتش برجر

فى مفاجأة غير سارة، عثرت سيدة بريطانية على قلم رصاص، داخل وجبة برجر طلبتها من أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة، حيث تناولت "ليان دالى"، عشاءًا جاهزًا مع أطفالها، وشعرت بالرعب عندما اكتشفت قلمًا خشبيًا صلبًا بينما كانت تتناول ساندوتش البرجر الخاص بها.

قالت دالى :"لقد ناولنى ابنى ساندوتش البرجر، لقد تناولت بعضًا منه وشعرت بشيء غريب، لذلك فتحته ووجدت قلم رصاص بداخله، حيث بدا وكأنه كحل"، وتابعت: "لذا اتصلت بهم على الفور وطلبت شرحًا للواقعة، وأخبرتهم أن لدى شيئًا ما فى برجر، ووصفت كيف بدا الأمر، وقالوا لى: "لا داعى للقلق لأنه كان مجرد قلم استخدموه لوضع علامة على غلاف البرجر".

وقررت ليان، وأبناؤها عدم تناول طعامهم واستعادوا المبلغ بدلاً من ذلك، فيما قال متحدث باسم سلسلة المطاعم: "نعتذر عن التأثير الذى أحدثه هذا الحادث، وقد حققنا فى الأمر المطروح"، وذلك وفقا لموقع "إم إس إن".

وفى سياق آخر، فى واقعة مقززة، وجد مضيف شركة طيران، رأس ثعبان مقطوع فى وجبته خلال رحلته على متن طائرة من تركيا إلى ألمانيا، ووجد الموظف البائس، رأس ثعبان مقطوعًا فى وجبة غدائه، لكن فقط بعد تناول معظم الوجبة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتظهر اللقطات المصورة لحظة العثور على رأس الثعبان داخل الوجبة على متن رحلة جوية من تركيا إلى ألمانيا، الأسبوع الماضى، مخبأة أسفل طبق من الرافيولى والخضروات الورقية، وكان طاقم الطائرة يعمل فى رحلة مبكرة من العاصمة التركية أنقرة إلى دوسلدورف فى 21 يوليو عندما تم اكتشاف رأس الثعبان.

أقلعت شركة الطيران الاقتصادى الرحلة XQ794 فى الساعة 3.30 صباحًا بالتوقيت المحلى فى تركيا، وكانت تقوم برحلة مدتها ثلاث ساعات و 45 دقيقة إلى غرب ألمانيا، وأثناء وجودهم فى الهواء، جلس الطاقم لتناول وجبة الإفطار، والتى بدا أنها تتكون من مشروب وسلطة جانبية ولفائف خبز وطبق ساخن من الرافيولى والخضراوات.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إن "الموظف سئ الحظ قد أكل حوالى نصف وجبته عندما اكتشفوا رأس الحيوان الزاحف فى قاع حاوية الطعام، وكان رأس الثعبان مخفى جيدًا بين الخضر، ويظهر بحجم حبة عنب كبيرة وقد تم قطعه من الجسم أسفل الجمجمة مباشرة، وما تبقى من جسده يظهر باللون الأخضر الداكن أو الأسود وله خطوط صفراء مميزة تمتد على طوله".