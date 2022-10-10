بلدية غزة تفتتح معرض "تراثنا هويتنا"

غزة- الرأي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، معرض "تراثنا هويتنا" ضمن فعاليات مهرجان القدس الدولي، في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة، بمناسبة يوم التراث الفلسطيني.

وشارك في افتتاح المعرض الذي نظم بالشراكة مع الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومديرة القرية م. نهاد شقليه، ورئيس جامعة غزة د. رياض الخضري، ورئيس المهرجان جمال سالم، وأعضاء هيئة التراث الفلسطيني المنظمة لمهرجان القدس، ولفيف من المخاتير والشخصيات الاعتبارية.

وأكد السراج أن معرض "تراثنا هويتنا" يأتي ضمن جهود البلدية الهادفة لتعزيز المشهد الثقافي في المدينة والحفاظ على التراث الفلسطيني وإحياء المناسبات الوطنية، وتهدف إلى الحفاظ على الذاكرة والتراث الفلسطيني وحمايته من الاندثار في مواجهة الاحتلال الذي يحاول طمسه.

يذكر أن يوم التراث الفلسطيني يصادف السابع من شهر اكتوبر/ تشرين أول من كل عام وهو تقليد حافظ عليه شعبنا وحرص على إحيائه حفاظًا على هويته وحقوقه وتأكيدًا على رفضه لمحاولات الاحتلال الفاشلة لسرقة تراثه وطمسه.