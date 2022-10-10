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مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:53

القدس المحتلة - الرأي:

نظم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية إن نحو 1200 مستوطن شاركوا في المسيرة التي انطلقت من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك إلى باب القطانين.

وأشارت إلى أن مسيرة المستوطنين جابت الشوارع والأزقة، حيث حمل المستوطنون ما يسمى "القرابين النباتية" التي دعت "جماعات الهيكل" لإدخالها للأقصى خلال "عيد العُرش"، ورصدت مكافآت مالية لذلك.

فيما تولى جنود الاحتلال المدججون بالسلاح والعتاد حماية المشاركين في المسيرة واستفزازاتهم، وسمحت لهم بأداء طقوس وإطلاق هتافات عنصرية.

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