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أكدت أن دماءه لن تذهب هدرا

حماس تنعى الشهيد الفتى محمود سمودي

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:18

الشهيد الفتى محمود سمودي
الشهيد الفتى محمود سمودي

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أهلنا وشعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الفتى محمود محمد خليل سمودي (12 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام برصاص الاحتلال، خلال العدوان على مدينة جنين.

ودعت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أبناء شعبنا الصابر المجاهد إلى استلهام معاني البطولة والفداء من تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في الميدان بعد مواجهات واشتباكات قضّت مضاجع المحتل ومستوطنيه، والتربّص لهم عند الحواجز، ونقاط التماس، وبوابات المستوطنات، وضرب معاقله بكل قوة.

وشددت على أن دماء الطفل محمود سمودي وتضحيات أطفال فلسطين ورجالها ونسائها وشبابها، التي ترسم خارطة الوطن، لن تذهب هدراً، وستكون لعنة على المحتل.

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