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إصابات في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:23

الخليل- الرأي

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، إثر اعتداء المستوطنين عليهم في حي "تل الرميدة"، وشارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين، بحماية جنود الاحتلال، اعتدوا على المواطنين ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ورشوهم بغاز الفلفل، في تل الرميدة وشارع الشهداء، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

يذكر أن مواطني حي تل الرميدة وشارع الشهداء يتعرضون لاعتداءات ومضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل بمداهمة المنازل واعتقال الأطفال وترهيبهم، وأعمال عربدة، في محاولة لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة لصالح المشاريع الاستيطانية.

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