الاحتلال: منفذ عملية شعفاط يخطط للوصول إلى الضفة

الداخل المحتل-الرأي:

تُشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في شعفاط، لا يزال يختبئ داخل المخيم ويتلقى مساعدات من الأهالي في شعفاط، ويخطط للوصول إلى الضفة المحتلة، رغم الحملة العسكرية الواسعة التي يشنها الاحتلال في محاولة لإلقاء القبض عليه.

وتواصل قوات الاحتلال، ولليوم الثاني على التوالي، حصارها العسكري المشدد لمخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، وذلك منذ تنفيذ عملية إطلاق النار على الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم، التي قُتلت فيها مجندة وأصيب جنديان إسرائيليان آخران.

وتزعم شرطة الاحتلال في القدس أنها تواصل "البحث عن فلسطيني تشتبه بأنه أطلق النار، مساء السبت، على عناصر من الجيش والشرطة عند حاجز عسكري على مدخل مخيم شعفاط، شمالي القدس".

وأغلقت شرطة الاحتلال الطرق المؤدّية إلى مخيم شعفاط والأحياء الفلسطينية المجاورة، وهي عناتا وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة.

عرب 48.