وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد محمود سمودي في بلدة اليامون وكالة الرأي الفلسطينية إصابات في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "صلح الوسطى" تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة سير العمل وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة للمالية تنظم يوما للتعايش مع وحدة التخطيط وكالة الرأي الفلسطينية شركات محلية تؤيد قرارات الاقتصاد لدعم المنتج المحلي وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: إحراق المستوطنين القرآن بالخليل جريمة نكراء وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد الفتى محمود سمودي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأمن الغذائي تستعرض مستجدات المخزون السلعي في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تشارك في افتتاح اسبوع المنتج الوطني "أرض الخير" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: توصيات بتدشين طوابع بريدية تحمل صور المواقع الأثرية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال: منفذ عملية شعفاط يخطط للوصول إلى الضفة

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:04

20221010073926
20221010073926

الداخل المحتل-الرأي:

تُشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في شعفاط، لا يزال يختبئ داخل المخيم ويتلقى مساعدات من الأهالي في شعفاط، ويخطط للوصول إلى الضفة المحتلة، رغم الحملة العسكرية الواسعة التي يشنها الاحتلال في محاولة لإلقاء القبض عليه.

وتواصل قوات الاحتلال، ولليوم الثاني على التوالي، حصارها العسكري المشدد لمخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، وذلك منذ تنفيذ عملية إطلاق النار على الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم، التي قُتلت فيها مجندة وأصيب جنديان إسرائيليان آخران.

وتزعم شرطة الاحتلال في القدس أنها تواصل "البحث عن فلسطيني تشتبه بأنه أطلق النار، مساء السبت، على عناصر من الجيش والشرطة عند حاجز عسكري على مدخل مخيم شعفاط، شمالي القدس".

وأغلقت شرطة الاحتلال الطرق المؤدّية إلى مخيم شعفاط والأحياء الفلسطينية المجاورة، وهي عناتا وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة.

عرب 48.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟