أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية في فلسطين اليوم الثلاثاء، كما يلي:
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل: 3.56
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيقل: 5.03
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3.45
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.18
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11 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:26
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية في فلسطين اليوم الثلاثاء، كما يلي:
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل: 3.56
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيقل: 5.03
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3.45
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.18