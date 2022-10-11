اكتشاف مقبرة أثرية تعود للعصر البطلمي جنوب القاهرة

أعلنت مصر اكتشاف مقبرة منحوتة في تل أثري تعود للعصر البطلمي في الفترة من عام 332 إلى 30 قبل الميلاد وذلك بمحافظة سوهاج جنوب القاهرة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في بيان نشرته وزارة السياحة والآثار على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)) إن أثريي ومرممي المجلس عثروا على مقبرة تعود للعصر البطلمي بمنطقة إخميم في سوهاج.

وأوضح البيان أن "المقبرة المكتشفة منحوتة في التل الأثري ويتم الوصول إليها عن طريق سلم هابط يتقدمه فناء ربما كان مشيدا من الطوب اللبن وذلك لوجود بقايا جدار طوب لبن أعلى السلم على يمين الداخل إلى المقبرة".

وتتكون المقبرة من غرفتين، الأولى تبلغ مساحتها 2.70 متر في 2.65 متر بارتفاع 1.70 متر، وتم فقد جزء من سقفها وعلى جدرانها توجد طبقة ملاط من الطين خالية من الرسومات والنقوش والكتابات.

وعثر بداخل هذه الغرفة على تابوتين من الحجر الجيري وجزء من غطاء تابوت، وفقا للبيان.

ويتوسط الجدار الشرقي للغرفة "مدخل تعلوه كورنيشة يؤدي إلى الغرفة الثانية التي يحتوي الجزء الجنوبي من مدخلها من الداخل على تاج الجنوب، والجزء الشمالي من الداخل يوجد تاج الشمال".

وتوجد على سقف الغرفة الثانية "رسومات تمثل رحلة المتوفى إلى العالم الآخر وتغطي أغلبها طبقة من السناج ربما يرجع ذلك إلى استخدام المقبرة كسكن في فترة العصر القبطي"، حسب البيان.

ومن المقرر أن تجرى خلال الفترة القادمة أعمال تنظيف وترميم السقف لدراسة تلك المناظر والكتابات لمعرفة صاحب هذه المقبرة الذي ربما كان من كبار الموظفين في العصر البطلمي، وهو ما يشير إليه موقع المقبرة المهم وكذلك بقايا المناظر والكتابات الهيروغليفية الموجودة بالمقبرة وبقايا الفخار والحيوانات المحنطة بها.