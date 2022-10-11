أنباء سعيدة في ريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة

زف المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بشرى سعيدة لجماهير النادي، بإعلان عودة واحد من أهم رجاله المخلصين، بعد تغلبه على الانتكاسة، التي تسببت في غيابه عن الفريق في المباريات الأخيرة، وذلك في حديث المدرب الإيطالي مع الصحافيين، قبل مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وتعمد ميستر كارليتو، طمأنة الجميع على حالة حامي العرين تيبو كورتوا، مؤكدا أنه في حال سارت الأمور كما يخطط لها الطاقم الطبي، فبنسبة تلامس الـ100%، سيكون متاحا للمباراة الأهم في فترة ما قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022، ضد الغريم التقليدي برشلونة، المقررة مساء الأحد المقبل على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، في ختام الأسبوع التاسع للدوري الإسباني.

وعندما سُئل بطل الثنائية الليغا والأبطال عن فرص الدولي البلجيكي في اللحاق بمباراة كلاسيكو الأرض، أجاب لمراسل صحيفة “ماركا” المحلية “من الواضح أن حالته تحسن كثيرا في الساعات القليلة الماضية، ومن المفترض أن يعود إلى المران الجماعي يوم الخميس المقبل بحد أقصى، وبالتالي سيكون لائقا لكلاسيكو الأحد. وأود أن أخبركم أنني تحدثت معه، وتأكدت أنه على ما يرام”.

وظهر تأثير غياب كورتوا عن حراسة مرمى اللوس بلانكوس، في المباريات الثلاث الأخيرة، التي خاضها الفريق بدون حارسه الأول، وخاصة الاختبار الأول بعد عودة اللاعبين الدوليين ضد أوساسونا، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في قلب “سانتياغو بيرنابيو”، فيما فتح الباب على مصراعيه أمام برشلونة، لخطف صدارة الليغا بأفضلية الأهداف عن حامل اللقب.

وكان كورتوا، واحدا من أهم وأبرز المساهمين في فوز الريال بثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وخاصة البطولة القارية الأقرب للنادي وجماهيره، بفضل تصدياته شبه الخارقة، التي لعبت دورا مفصليا، في ليالي الريمونتادا الشهيرة أمام باريس سان جيرمان، تشيلسي ومانشستر سيتي، والأهم، كانت مباراته الخاصة مع هداف ليفربول محمد صلاح في نهائي الكأس الرابعة عشر.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد سيواجه مضيفه الأوكراني، بحثا عن أي نتيجة إيجابية، لضمان الحصول على تأشيرة الذهاب إلى مراحل خروج المغلوب في الكأس ذات الأذنين، ليبدأ التحضير لمباراة الكلاسيكو، التي ستحدد هوية المتصدر والأكثر طمعا ورغبة في التتويج باللقب هذا الموسم.