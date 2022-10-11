قشر البيض بالعسل وصفة طبيعية لنضارة البشرة

قشر البيض له فوائد كثيرة ومتنوعة، لا يجب التخلص منها عند إعداد الطعام ويجب الاحتفاظ به، للأستفادة من فوائده المدهشة فيما بعد، وبياض البيض وصفار البيض هو مصدر للبروتينات ومركب فيتامين ب، والذى يغير نسيج البشرة بشكل كبير، ما يبطئ من الشيخوخة، وكذلك قشر البيض هو مكون أكثر من رائع، للعناية بالبشرة.

وقشر البيض هي مادة كاشطة، تلمع البشرة عن طريق إزالة طبقات الجلد الميتة، ويحتوى على كمية هائلة من الكالسيوم، مما يعزز تجديد خلايا الجلد، مع توحيد لون البشرة،ويوجد فوائد أخرى نعرفها من التقرير التالى، وفقاً لموقع"boldsky".

قشر البيض يعزز من مستوى الكولاجين ويحسن المرونة ويجعل البشرة متينة ونضرة ومشرقة، ومتوهجة، ويمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويعالج البقع الداكنة ويحافظ على مرونة البشرة.

1 - قشور البيض وخل التفاح لألتهاب الجلد

يحتوى خل التفاح على مواد مضادة للبكتريا والفطريات مما تساعد على منع التهابات الجلد.

مكونات

نصف كوب من خل التفاح

2 قشر بيض

الطريقة

تنعيم قشر البيض وأضافته إلى نصف وعاء من خل التفاح

ويترك هذا الخليط لمدة 5 أيام

ضع كرة قطنية في هذا الخليط وضعها على الجلد عند الحاجة

يترك الخليط لبضع دقائق ثم يشطف بالماء

تكرر العملية مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة من منع إلتهابات الجلد وزيادة البشرة إشراقًا

2 – قشر البيض وبياض البيض لتقليص المسام على الجلد

يمتلك بياض البيض خصائص قابضة تساعد على تقليل مسام الجلد، عن طريق شد الجلد، وتمنح البشرة توهج وإشراق.

المكونات

1 قشر بيض

1 بياض بيضة

الطريقة

تنعيم قشر البيض وتركه ليجف تماماً

طحنه لعمل مسحوق ناعم

نقله لوعاء

خفق بيضة أخرى وفصل الصفار عن بياض البيض

خلط مسحوق قشر البيض مع بياض البيض وخفق المكونات مع بعض بشكل جيد

وضعه على الوجه وتركه حتى يجف

يشطف بالماء البارد

تكرر العملية مرة واحدة في الأسبوع عند الحاجة

3 – قشر البيض والعسل للبقع الداكنة

العسل مقشر رائع للجلد، ويزيل أي خلايا ميتة، وأى شوائب أخرى من الجلد، ويفتح البشرة ويساعد على تلاشى البقع الداكنة.

المكونات

1 قشر بيض

2 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة

يمزج مسحوق قشر البيض مع العسل في وعاء ويوضع على البشرة ويترك حتى يجف

يغسل بالماء البارد

تكرر العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة، من جمال واشراق ونضارة