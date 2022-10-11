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المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى يوم غدٍ

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر سبتمبر.

 وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء 12/ أكتوبر في كافة فروع بنك البريد.

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