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الاحتلال يأخذ مقاسات منزل منفذ عملية "شعفاط "لتفجيره

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:34

القدس المحتلة- الرأي

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قياسات منزل عائلة شاب من مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة تدّعي تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز المخيم السبت الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الجنود اقتحموا المخيم وداهموا منزل عائلة الشاب عدي التميمي وأجروا أعمال مسح هندسية داخله تمهيدًا لهدمه.

وتتهم قوات الاحتلال الشاب التميمي بتنفيذ عملية قُتلت فيها مجندة "إسرائيلية" وأصيب اثنان آخران أحدهما بجراح خطيرة، السبت الماضي.

وأوضح الشهود أن عشرات الشبان تصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، ووضعوا عوائق حديدية في طريق جيبات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم ثلاثة شبان، وداهمت عدة مناطق بذريعة البحث عن منفذ العملية.

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