50 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

غزة - الرأي:

يواصل 50 معتقلاً إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسرى في معتقل "نفحة" قرروا ارجاع وجبتي الطعام اليوم الثلاثاء، إسنادا للأسرى المضربين.

وانضم يوم الأحد 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم السابع عشر، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

وذكرت الهيئة أن الأسرى الـ 30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم، ولفتت الى أن الأسير جهاد شريتح من بين هؤلاء الأسرى تراجعت حالته الصحية، ويعاني من تقيؤ مصحوبا بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.

وعن الأسرى الـ 20 المنضمين الى الاضراب، أوضحت الهيئة أن من بينهم 10 أسرى في سجن النقب، و10 آخرون في عوفر، بينهم 5 معتقلين إداريين.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.