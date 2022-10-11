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مجموعات "عرين الأسود" تعلن بدء "سلسلة أيام الغضب لأجل القدس"

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:32

القدس المحتلة - الرأي:

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم الثلاثاء، عن بدء "سلسلة أيام الغضب لأجل القدس" رداً على الاقتحامات الاستفزازية ن قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.

ودعت المجموعات "أهلنا بالداخل المحتل للانضمام لنا والاشتباك مع العدو في كل مكان"، كما دعت "الفصائل ورجالها المقاومين لتنفيذ عمليات نوعية في كل مكان وكل اتجاه".

كما دعت "جماهير شعبنا للوقوف أمام مسؤولياتهم، وطالبت المواطنين في القرى المحيطة بالمدن بإغلاق الطرق الرئيسية إغلاقًا تامًا وقطعها على الجيش والمستوطنين.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ثاني أيام "عيد العرش" العبري.

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