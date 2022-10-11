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بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي

مشاريع إنشائية جديدة فـــي مجــــــمع محــــــاكم خانـيونس وقـصر العدل

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:19

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غزة-الرأي 

أكد المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم على أن لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت في جلستها يوم الاربعاء 4 مشاريع إنشائية جديدة في مجمع محاكم خانيونس وقصر العدل.


وأشار الرفاتي إلى أن القرار أتى بعد قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد مخططات وجداول كميات لبعض المشاريع الهامة والضرورية لإنجازها في مجمع محاكم خانيونس وقصر العدل، وذلك بإجمالي (58) ألف دولار.


و أوضح الرفاتي بأن المشاريع تشمل توسعة دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس وإجراء صيانة لمجمع محاكم خانيونس وصيانة مصاعد المجمع ذاته، والعمل على تعزيز الجانب الأمني في قصر العدل عن طريق تطوير السور المحيط بالقصر.


وفي السياق نوه الرفاتي بأن دائرة تنفيذ خانيونس تعاني من ضيق في المكان وعدم توفر وسائل الراحة والبيئة المناسبة التي تليق في المواطنين، لذلك أتى هذا القرار لتطوير مجمع محاكم خانيونس لراحة المواطنين، وللارتقاء بمرفق القضاء.


يُذكر أن مجمع محاكم خانيونس بحاجة لصيانة فورية وعاجلة لوجود تسريب للمياه، وتوقف المصاعد لمدة طويلة بما يخدم جمهور المواطنين والمحامين المراجعين من كبار السن وأصحاب الهمم.

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