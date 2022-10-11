حماس: حصار الاحتلال أحياء بالقدس إمعان بإجرامه بحق شعبنا

القدس المحتلة - الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حصار مخيم شعفاط وأحياء القدس إمعانٌ في الإجرام لن يرهب شعبنا في مواصلة مقاومته دفاعاً عن أرضه ومقدساته، مشددةً على أنَّ سياسة الإرهاب الصهيوني في الحصار والعقاب الجماعي لن تفلح في كسر إرادة شعبنا المقاوم.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنَّ استمرار الاحتلال الصهيوني في تنفيذ الحصار المشدّد على أهلنا في أحياء وبلدات مدينة القدس وخصوصاً في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، ما أدّى إلى تعطيل حياتهم ومصالحهم اليومية، التعليمية والصحية، ومنع وصول المرضى إلى المستشفيات، مع تصعيد الاقتحامات لمنازل المواطنين والاعتقال والتهديد بإطلاق النار، ما هو إلاّ إمعانٌ مُمَنهج في سياسة العقاب الجماعي، التي لن ترهب شعبنا عن مواصلة مقاومته دفاعاً عن أرضه ومقدساته.

وأشاد بصمود وبطولة أهلنا المرابطين في الأقصى وشبابنا الثائرين في القدس وعموم الضفة المحتلة، داعية إلى مواصلة تصدّيهم للاحتلال وجنوده ومستوطنيه.

كما دعا حمادة الحركة جماهير شعبنا إلى دعم وتعزيز هذه الملحمة البطولية التي يصنعها أهلنا في الضفة والقدس، مطالبة المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لتجريم هذا العدوان الصهيوني المتصاعد ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والانتصار لحقوقنا الوطنية ونضالنا المشروع في انتزاع الحريَّة والاستقلال.