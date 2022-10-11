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"عرين الأسود" تستهدف قوات الاحتلال للمرة الثالثة بنابلس

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

أعلنت مجموعات عرين الأسود، ظهر الثلاثاء، عن تنفيذها عملية إطلاق نار ثالثة ضد جنود الاحتلال بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عرين الأسود في تصريح صحفي، إن مقاوميها أطلقوا النار على جنود الاحتلال المتمركزين في النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس.

وأضافت أنها استهدفت بعد ظهر اليوم قوة من جيش الاحتلال قرب منطقة دير شرف غرب نابلس. 

ووجهت رسالة للاحتلال ومستوطنيه قالت فيها: "نقول للعدو القول ما سترى لا ما تسمع.. ونقول لأوغاد المستوطنين مرة أخرى سنرى من سيحاصر من".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بتعرض قوة من الجيش لإطلاق نار قرب قرية دير شرف غرب نابلس، دون أن تسفر عن إصابات.

وكانت مجموعات "عرين الأسود" نفذت عملية إطلاق نار أولى  قرب مستوطنة "شافي شومرون شمال غرب نابلس أسفرت عن إصابة جندي بجراح خطيرة.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" صباح اليوم عن بدء "سلسلة أيام الغضب لأجل القدس" رداً على الاقتحامات الاستفزازية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.

ودعت أهلنا بالداخل المحتل للانضمام لها والاشتباك مع العدو في كل مكان"، كما دعت "الفصائل ورجالها المقاومين لتنفيذ عمليات نوعية في كل مكان وكل اتجاه".

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