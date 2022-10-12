عادات سيئة تضر بصحة عينيك.. اعرف كيف تتجنبها؟

أعيننا هى أحد أكثر الأجهزة حساسية، لذلك يمكننا أن نلحق ضررًا داخليًا وخارجيًا كبيرًا بأعيننا يوميًا، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وقد تنشأ العديد من المشكلات نتيجة اتباع أسلوب حياة غير صحى، ومن المرجح أن تظهر العلامات الأولى لشيخوخة العين، وفى هذا التقرير نستعرض 7 سلوكيات سيئة أكثر انتشارًا تجعلك تتقدم فى السن قبل الأوان، وفقا لما نشره موقع ndtv.

إليك بعض العادات السيئة التى قد تضر بصحة عينيك:



1. زيادة وقت النظر إلى الشاشة

يعد اضطراب دورات النوم ومشاكل جفاف العين المستمرة مشكلتين رئيسيتين بسبب كثرة استخدام الكمبيوتر، لأننا نرمش بشكل متكرر أكثر من الموصى به مرة واحدة كل أربع ثوانٍ، وينتج إجهاد العين عن أعراض جفاف العين، والتى تنتج عن عدم كفاية ترطيب العين، قلل من وقت الشاشة والنظارات الواقية من الأشعة الزرقاء عند استخدام الشاشات.

2. التدخين

بالإضافة إلى إيذاء عينيك، يزيد التدخين من فرص الإصابة بـ AMD، وهى حالة يمكن أن تسبب ضبابية الرؤية المركزية.

3. استخدام الكثير من قطرات العين

على الرغم من أنها تخفف جفاف العين مؤقتًا، إلا أن الإفراط فى استخدامها قد يؤدى فى النهاية إلى تهيج عينيك، وينصح الخبراء باستخدام قطرة العين لفترة قصيرة فقط.

4. عدم ارتداء النظارات الشمسية

على غرار الطريقة التى قد تؤدى بها أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) إلى إتلاف بشرتك، يمكن أيضًا أن تضعف رؤيتك، ويمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تضر القرنية والعدسة والأنسجة السطحية للعين، وبمرور الوقت قد يؤدى هذا الضرر إلى إعتام عدسة العين و AMDوأورام العين، وقد تصاب بحروق شمس شديدة فى عينيك تسمى التهاب القرنية الضوئى، ارتدِ النظارات الشمسية عندما يكون الجو مشمسًا بالخارج.

5. عدم تناول الطعام بشكل صحيح

النظام الغذائى السيئ يحرم أعيننا من العناصر الغذائية التى تحتاجها، بعض الفواكه والخضراوات، خاصة تلك الغنية بفيتامينات C و E، والزنك ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، ضرورية للحفاظ على صحة العين بشكل مثالى قدر الإمكان، قم بتضمين الفواكه الحمضية والزيوت النباتية والمكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والمأكولات البحرية في وجباتك ، تجنب الوجبات الغنية بالملح لأنها قد تجفف جسمك.

6. عدم استخدام المكياج بشكل صحيح

كل ما تضعه بالقرب من عينيك قد يكون خطيرًا، ينطبق هذا أيضًا على كريمات العين، وكحل العيون، وظلال العيون، والماسكارا، لذلك احرصى على وضع المكياج بعيدًا عن خط رموشك لتجنب انسداد الغدد الدهنية فى الجفون، وقد يؤدى التراكم إلى الإصابة بالأمراض علاوة على ذلك، بعد ثلاثة أشهر، تخلصى من مكياج العيون، وقد تكون الماسكارا أرضًا خصبة لبعض الأمراض الرهيبة، حيث تميل البكتيريا إلى الازدهار فى البيئات المظلمة والرطبة.

7. عدم شرب كمية كافية من الماء

يعمل الماء كالسحر فى تخفيف إجهاد العين، إن تناول كمية صحية من الماء يمنع الجفاف ويعزز إفراز الدموع، ما يحافظ على رطوبة أعيننا، فإن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعدك على تجنب إجهاد العين والحكة والالتهاب والاحمرار.