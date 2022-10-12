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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

آبل تعالج مشكلات هواتف آيفون بتحديث جديد

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:24

آبل تعالج مشكلات هواتف آيفون بتحديث جديد
آبل تعالج مشكلات هواتف آيفون بتحديث جديد

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، عالجت معه بعض المشكلات الموجودة في هواتف آيفون الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إصدار iOS 16.0.3 حمل مع تعديلات برمجية صصحت العديد من الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على عمل هواتف iPhone 14، كما تحسّن مع هذا الإصدار عمل تطبيق "البريد الإلكتروني" في جميع نماذج هواتف آيفون.

ومن أبرز ما حمله إصدار iOS 16.0.3 الجديد:

- حلّ مشكلة التأخير في الإشعارات أوفقدانها في هواتف iPhone 14 Pro و14 Pro Max.

- تم إصلاح مشكلة عمل المايكروفون أثناء المالمات الهاتفية عبر CarPlay مع هواتف iPhone 14.

- تم إصلاح مشكلة الكاميرا التي كانت تتسبب في بطئ التشغيل أو التبديل بين وضعيات التصوير في هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max.


- عولجت المشكلات التي كانت تحدث عن تلقي بعض الرسائل عبر تطبيق "البريد" في هواتف آيفون.

وللحصول على التحديث الجديد يجب على مستخدم آيفون التوجه إلى قسم "الإعدادات" في الهاتف، ومن ثم خيار "عام"، وبعدها خيار "تحديث نظام التشغيل" من ثم الضغط على خيار iOS 16.0.3.

المصدر: فيستي

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