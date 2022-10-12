50 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - الرأي

يواصل 50 معتقلاً إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

وقالت وزارة الأسرى بغزة، إن 30 أسيرا من المضربين يواصلون إضرابهم لليوم الثامن عشر على التوالي، 20 آخرين لليوم الرابع رفضًا لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.