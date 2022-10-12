وكالة الرأي الفلسطينية سان جيرمان يتعادل مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال بعد تعادل دورتموند وأشبيلية وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية أغرب أطباق البيض حول العالم: هل سيمكنك تجربتها يوماً ما؟ وكالة الرأي الفلسطينية أغرب 5 طوابع بريد أحدهم صنع من الخشب وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية ميزة جديدة في آيفون تزعج الشرطة الأمريكية.. ما القصة؟ وكالة الرأي الفلسطينية 50 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية آبل تعالج مشكلات هواتف آيفون بتحديث جديد
أخبار » أخبار الأسرى

50 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:28

رام الله - الرأي

يواصل 50 معتقلاً إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

وقالت وزارة الأسرى بغزة، إن 30 أسيرا من المضربين يواصلون إضرابهم لليوم الثامن عشر على التوالي، 20 آخرين لليوم الرابع رفضًا لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟