ميزة جديدة في آيفون تزعج الشرطة الأمريكية.. ما القصة؟

أثارت ميزة اكتشاف الحوادث، الجديدة التي طرحتها شركة "آبل" الأمريكية في طرازات "آيفون 14" و "آيفون 14 برو" جدلا، بعد أن تسببت بإزعاج أجهزة الطوارئ والشرطة بالولايات المتحدة، بسبب "إنذارات غير دقيقة" عن تعرض أصحاب الهواتف لحوادث، بينما قالت الشركة إنها لا تزال تطور من هذه الميزة، لتجنب تلك الأخطاء.



وتتوفر ميزة اكتشاف الحوادث في طرازي آيفون 14 وآيفون 14 برو مع أحدث إصدار من نظام التشغيل آي أو إس، كما تتوفر أيضاً على ساعة أبل 8 وساعة أبل "إس أي" من الجيل الثاني و"أبل ألترا ووتش" بأحدث إصدار من watchOS.

وتعمل التقنية الجديدة على اكتشاف الحوادث بشكل تلقائي بعد أن يقوم هاتف آيفون أو ساعة ووتش أبل بالإبلاغ حادث سيارة خطير والاتصال بالمساعدة الطارئة إذا كان مالك الهاتف فاقدا للوعي أو غير قادر على الوصول إلى هاتفه.



وقد جرى اختبار تلك التقنية بنجاح قبل نحو أسبوع عندما وقع حادث سير نجم عنه مقتل ستة أشخاص كانوا يستقلون سيارة في ولاية، نبراسكا.

وفي حين لم يكن هناك شهود على الحادث وكان كل من في السيارة إما ميتاً أو عاجزاً عن الحركة، قام جهاز آيفون يملكه أحد الركاب بتنبيه خدمات الطوارئ والإسعاف بشكل تلقائي.

ولكن وفي المقابل، كشفت بعض الوقائع عن وجود قصور في تلك التقنية، كما حدث مع طبيبة أسنان ذهبت للترفيه عن نفسها في إحدى حدائق الألعاب بولاية أوهايو.

وبعد أن فرغت من ركوب لعبة القطار السريع الذي يتأرجح بسرعة صعودا وهبوطا اكتشفت تلك الطبيبة أنها تلقت اتصالات عدة من رقم الطوارئ 911 بعد أن أبلغ هاتفها عن تعرضها لحادث سير خطير.

وفي 17 سبتمبر، قال شاب يدعى دوجلاس سوندرز، إنه وبينما كان يقود دراجته النارية على إحدى الطرق السريعة في مدينة نيويورك وقع من هاتفه الذي أصيب بتلف شديد مما جعل مالكه يذهب إلى أحد المتاجر لشراء هاتف آخر.

ولكن في الحقيقة أن هاتفه القديم كان قد أرسل إنذارا إلى الطوارئ وإلى والدته للإبلاغ عن وقوع حادث سير مؤسف مما دفع بأمه للاتصال به للاطمئنان عليه.

وأوضح دوجلاس أنه ورغم أن الإنذار كان كاذبا بيد أن والدته كانت سعيدة لأنها باتت تعلم أن التقنية تعمل وأنه في حال وقوع حادث حقيقي فإن هناك من سوف يهرع إلى نجدته.

من جانبه أكد المتحدث باسم شركة أبل أن التقنية مهمة جدا وأنهم لا يزالون يعملون على تطويرها.

وفي هذه الأثناء ينصح خبراء في حال الذهاب إلى أماكن ترفيه وتجربة ألعاب سرعة وحركة وما شابه ذلك، بإيقاف تلك الميزة مؤقتا أو وضع الهاتف على خاصية الطيران منعا لصدور إنذارات كاذبة من أجهزتهم.