أغرب 5 طوابع بريد أحدهم صنع من الخشب

عندما يسمع الشخص كلمة "ختم" فإنه سيتخيل بالتأكيد قطعة مستطيلة من الورق بها رسم أو صورة على جانب واحد وخلفية بيضاء على الجانب الخلفي.

ومع ذلك فإن الطوابع التي تمت مناقشتها في هذه المقالة لا تتوافق مع هذا التعريف. لهذه المراجعة اخترنا 5 طوابع من العالم والتي كانت مصنوعة من أكثر المواد استثنائية.

طوابع بريد غريبة

Stamp Made of Sealing Wax



تم إصدار الختم الذي تراه أعلاه في عام 1852 وكان مصنوعًا من شمع مانع للتسرب. على الرغم من الفكرة المثيرة للاهتمام، لم يتم استخدام هذه المواد بشكل أكبر لإنتاج الطوابع نظرًا لحقيقة أنها كانت هشة بدرجة كافية ولا يمكنها تحمل اختبار المسافة البريدية.

ومع ذلك فإن هذه الطوابع تحظى بتقدير كبير وتعتبر نادرة على سبيل المثال تم بيع القطعة المعروضة على الصورة بمبلغ 80 ألف يورو في مزاد لديفيد فيلدمان.

Stamp Made of Silk



على الرغم من حقيقة أن الحرير جاء من الصين في البداية إلا أن ختم الحرير هذا تم تصنيعه في بلد آخر. على وجه الخصوص في عام 1958 ، قررت دائرة البريد في بولندا إصدار هذا الطابع الحريري غير العادي تكريما للذكرى الأربعمائة لتأسيسه.

وحظيت هذه القطعة باهتمام كبير في المعرض الذي تزامن مع هذا الحدث الأهم في التاريخ البريدي للبلاد.

Stamp Made of Dederon



صدرت هذه القطعة في عام 1963 وكانت رمزًا للتقدم في الصناعة الكيميائية في DDR. كتلة الطوابع مصنوعة من قماش صناعي (بولي أميد / ديديرون) وطباعت بلونين. ومن المثير للاهتمام أنه بعد الإصدار مباشرة، تم بيع جميع الطوابع من هذه السلسلة.

Stamp Made of Wood



تم إنشاء هذا الطابع الجميل وغير العادي في الجابون عام 1982 وهو مخصص للاحتفال باستقلال البلاد. إنها تُظهر المناظر الطبيعية المحلية وتفرّدها لا يكمن فقط في حقيقة أن هذه سلسلة خشبية ولكن أيضًا في حقيقة أن كل قطعة لها نمط فريد من الخشب.