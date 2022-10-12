أغرب أطباق البيض حول العالم: هل سيمكنك تجربتها يوماً ما؟

البيض ليس فقط مصدرًا جيدًا للبروتين، ولكن يمكن أيضًا صنعه في العديد من المتغيرات.

سواء كان ذلك بيضًا مخفوقًا أو بيضًا مسلوقًا أو عجة، فقد جربنا كل شيء لا يمكن للمرء أن يخطئ أبدًا في تناول البيض بهذا الشكل.

خلال السطور القادمة، بعض الأطعمة الغريبة والصادمة للكثير ومنتشرة حول العالم تم تقديمها من البيض.

وفي الواقع، البيض لا يشبع فقط، ولكنه يساعد أيضًا في إنقاص الوزن ومليء بالعناصر الغذائية الأخرى أيضًا

بعض الدول في العالم تعامل البيض بطريقة مختلفة، مباشرة من تخزينها لعقود من الزمن إلى غليها في مواد مختلفة، أعد الناس في جميع أنحاء العالم العديد من أطباق البيض الشهية التي لن ترغب بالتأكيد في تجربتها.

أغرب الأطباق المصنوعة من البيض

بيض القرن لا تذهب بالاسم إنه ليس جيدًا كما يبدو، عادة ما يكون بيض القرن بني غامق وله حشوة لزجة سوداء.

يحظى بيض القرن بشعبية كبيرة في الصين، حيث يتم حفظ بيض الدجاج، السمان، البط في خليط من الطين والرماد والملح والجير السريع وقشور الأرز لأسابيع أو شهور قبل تناولها.

وبمجرد أن تصبح جاهزة للاستهلاك، فإنها تنبعث منها رائحة تشبه رائحة البول بسبب محتواها العالي من الكبريت والأمونيا.

أطابق غريبة مصنوعة من البيض

بيض الصبي البكر، هذا شيء لن تكون قادرًا على تخيله أبدًا! هل تحب البيض المسلوق؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن المؤكد أنك لن تكون قادرًا على تناول هؤلاء بعد معرفة هذا الطبق.

في مقاطعة تشجيانغ في الصين، يحب الناس تناول هذا البيض تقع مدينة Dongyang ويتبع سكان مدينة دونغيانغ تقليدًا حيث يتبول الأولاد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أقل في دلو ويستخدم هذا في سلق البيض.

يُطهى البيض أولاً في البول مع القشرة ثم مرة أخرى بتكسير قشرته، يقول سكان الصين المحليون أن بيض الصبي البكر معروف بفوائده الصحية.

طرق غريبة لطهو البيض

Yam Kai Yeow Maaهذه الأطعمة الشهية تحظى بشعبية كبيرة في تايلاند، وتعرف باسم السلطة التايلاندية الخاصة.

يتم تحضير سلطة تايلاندية باستخدام بيض البط، في حين أن بيض البط مشهور في جميع أنحاء العالم، فإن هذه السلطة ليست كذلك.

يُحفظ البيض ليصبح شبيهاً بالجيلاتين ولونه بني غامق يُخلط بيض البط في مزيج من أوراق الشاي الأسود والملح وكربونات الصوديوم وأكسيد الكالسيوم وأكسيد الزنك والماء.

Bault بينما من أجل المتعة فقط، قد نتمكن من تجربة الأطباق الأخرى مرة واحدة على الأقل، لكن Bault شيء قد لا نجربه أبدًا.

Bault هو جنين البط الذي لا يزال في طور النمو يُسلق حياً ويؤكل في القشرة، إنه طعام شائع شهير في الفلبين.