مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال حارسين من باحاته

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، اثنين من حراس الأقصى، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام القادمة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن أكثر من 190 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، وتفذوا جولات استفزازية في باحاته، بمناسبة ما يسمى "عيد العرش اليهودي"، لليوم الثاني على التوالي.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حارسي الأقصى حمزة النبالي وخليل الترهوني بعد الاعتداء عليها في باحات المسجد.

بدورهم، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.