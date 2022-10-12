900 معتقل يعيدون وجبات الطعام اليوم اسناداً للأسرى المضربين

غزة - الرأي:

قال نادي الأسير، إن أكثر من 900 معتقل في سجن "عوفر" قرروا إرجاع وجبات الطعام اليوم الأربعاء، اسنادا للأسرى المضربين

كما أرجع المعتقلون في سجن "نفحة" يوم أمس وجبتي الطعام، إسنادا لهم.

ويواصل 50 معتقلا، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.