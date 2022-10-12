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إصابة طبيب بجروح جراء اعتداء للمستوطنين في طولكرم

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي:

أُصيب صباح اليوم الأربعاء، طبيب بجروح ورضوض، جراء اعتداء عدد من المستوطنين عليه عند مدخل قرية بيت ليد، شرق طولكرم.

وقالت وزارة الصحة إن الطواقم الطبية في مستشفى ثابث ثابث الحكومي تعاملت مع إصابة طبيب تعرض لاعتداء مستوطنين شرق طولكرم.

وذكرت أن الفحص الأولي أظهر تعرض الطبيب لرضوض شديدة في الصدر والأنف والبطن، حيث يتم حالياً استكمال الفحوصات المطلوبة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فيما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أوقفت الطبيب عاطف عبد الرؤوف جمعة (28 عاما)، على حاجز عسكري مفاجئ، حيث تم انزاله من مركبته والاعتداء عليه.

يشار إلى أن مستوطنين هاجموا صباح اليوم مركبة تابعة لمستشفى النجاح، بينما كانت تنقل عددا من مرضى غسيل الكلى، وذلك أثناء محاولتها المرور عبر حاجز حوارة العسكري.

 

 

 

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