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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم والخليل

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:30

الضفة المحتلة - الرأي:

أُصيب، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين والطلبة، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وفي مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المواطنين وطلبة المدارس أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم بغزارة، خلال مواجهات في المكان.

وفي سياق منفصل، أعلنت جامعات بيت لحم،  والقدس المفتوحة فرع بيت لحم، وجامعة فلسطين الأهلية، تعليق دوامهم الدراسي هذا اليوم، احتجاجا على حصار الاحتلال لمخيم شعفاط وبلدة عناتا لليوم الخامس على التوالي.

وفي سياق متصل أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

يذكر أن الاضراب الشامل عم المخيم، نصرة لمخيم شعفاط وعناتا بعد استمرار حصارهما لليوم الخامس على التوالي.

 

 

 

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