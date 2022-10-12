الاحتلال يحاصر وسط الخليل لتأمين اقتحامات المستوطنين

فلسطين المحتلة - الرأي

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً في منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع وشارع العدل وسط مدينة الخليل، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من جنود الاحتلال قد انتشروا وسط الخليل، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين، فيما اندلعت مواجهات بمنطقة الظهر المتاخمة لمستوطنة "كرمي تسور" جنوب بلدة بيت أمر.

وأوضحت ذات المصادر أن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، حيث تم اسعافهم ميدانياً.

واشارت الى أن هذه المواجهات جاءت تضامناً مع سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا المحاصرتان منذ خمسة أيام من قبل قوات الاحتلال في القدس.