مدير أوقاف رفح يبحث آليات عمل الملتقيات الدعوية خلال عام 2023م

رفح- الرأي



بحث مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر آليات عمل الملتقيات الدعوية خلال العام القادم 2023م، وذلك أثناء لقائه مع الفرق الدعوية في المحافظة، بهدف الارتقاء بعمل الملتقيات وتعزيز أهدافها.

وأكد أبو عامر على أهمية الملتقيات الدعوية واغتنامها للارتقاء بالعمل الدعوي، منوهاً بأن الملتقيات تمثل طريقاً جديداً في الدعوة إلي الله، وغرس الثقافة الإسلامية والأخلاقية بين أفراد المجتمع، وأن الأوقاف تحرص على تطوير أداء رسالتها الدعوية والتوعوية، مشيداً بجهود فرق الملتقيات الدعوية المبذولة في نشر الخير والطمأنينة بين الناس.