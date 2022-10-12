"المدهون" يطلق نداءً لتكثيف الالتفاف حول الأسرى ونصرتهم

غزة – الرأي:

أطلق وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، نداءً لكافة أبناء شعبنا لاستمرار وتكثيف حالة التواصل والالتفاف حول الأسرى في سجون الاحتلال وصولاً لإعلان انتصارهم على السجّان.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، جرى تنظيمها اليوم الأربعاء، أمام مقر المفوض السامي لحقوق بمدينة غزة.

وأكد "المدهون" أن أوضاع الأسرى المضربين صعبة، وبعضهم بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء.

وقال: "إدارة السجون تعزل الأسرى المضربين في أماكن غير صالحة للعيش الآدمي من أجل الضغط عليهم لوقف الإضراب".

وأضاف "نحن هنا أمام هذا المقر الدولي لنصرخ في وجه العالم، وفي وجه المجتمع الدولي الذي يدّعي الحرية والعدالة وحقوق وكرامة الانسان".

وتساءل "أين عدالتكم من الشعب الفلسطيني والأسرى المضربين عن الطعام؟ عدالتكم ينكشف زيفها عندما تشاركون في استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام".