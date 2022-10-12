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خلال تنظيمها لقاء تحاوري

التنمية تبحث مع المنظمات الأهلية أمور الطلبة من ذوي الإعاقة

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:05

التتمية تبحث مع المنظمات الأهلية أمور الطلبة من ذوي الإعاقة
التتمية تبحث مع المنظمات الأهلية أمور الطلبة من ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

نظمت دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة في وزارة التنمية  الاجتماعية وفريق رعاية الطلبة من ذوي الإعاقة في الجامعات الفلسطينية لقاء تحاوري مع شبكة المنظمات الاهلية قطاع التأهيل.
بدوره رحب كل من  أ. أمجد الشوى مدير الشبكة  وأ. جمال الرزي منسق قطاع التأهيل بالحضور مثمنين دور الجامعات ووزارة التنمية الاجتماعية في الاهتمام والرعاية والدعم للطلبة من ذوي الاعاقة.
من جانبه أوضح  د. باسل عابد مدير دائرة الاعاقة  فكرة تشكيل فريق لممثلي الجامعات لدعم ورعاية الطلبة ذوي الاعاقة الملتحقين والخرجين، وأكد على الهدف من هذا الفريق هو الوصول بالطالب من ذوي الاعاقة ليكون قادرا على فهم الواقع والتحديات ومدرك للفرص ونقاط القوة وتعزيزها ليكون له مستقبل نير.
وفي سياق متصل، تحدث  د. بهاء سرحان عن مركز خدمات الاعاقة المهيكل اداريا في الجامعة الاسلامية وتحدث عن ورقة السياسات لخدمات الاعاقة في الجامعات التي يعدها فريق بحثي على مستوى الوطن من خلال الجامعة.

وافاد ا. باسل حسونة بأن جامعة القدس المفتوحة يصل نسبة الإعفاء لمئة بالمئة وذلك حسب تصنيف دائرة الكومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة وان الجامعة تدرج الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن اهتماماتها الا ان هناك بعض التحديات في موائمة بعض المرافق على امل ان  يتم تجاوزها في المستقبل القريب.

من جهة ثانية أكد أ. حسن الخضري على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة وضرورة توجيه الطلبة في قسم هندسة الميكرونكس لابتكار اجهزة مساندة لذوي الاعاقة تعينهم على الاستقلالية وتقلل  من اعتمادهم على الاخرين.


 وثمن أمجد الشوا هذه المبادرة واعتبر انها انطلاقة جيدة لتحسين الخدمات وتنمية القدرات والكشف عن الإبداعات التي تدفعنا للعمل معا مما يحقق الهدف العام الذي يعود بالنفع على الطالب ونشر مفاهيم الوعي بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة.

اما الأستاذ جمال الرزي اكد على ضورة البدء بخطوات عملية للبدء في انجاح هذه الافكار وتطويرها .
وفي نهاية اللقاء شكر الاستاذ امجد الشوا الحضور وشدد على استعداد شبكة المنظمات الأهلية قطاع التأهيل على إنجاح المبادرة والعمل مع الجميع بما يضمن إرساء الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

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