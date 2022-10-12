التعليم العالي يُنظّم بطولة الشطرنج لطلبة الجامعات

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي- دائرة الشؤون والخدمات الطلابية بطولة الشطرنج المركزية على مستوى مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني المركزي للشطرنج وجامعة الإسراء.

وحضر البطولة التي عُقدت في جامعة الإسراء بغزة د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وأ. خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، وأ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية، وأ. حسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد في التعليم الجامعي، ومدراء شؤون الطلبة ومنسقي الأنشطة الرياضية في الجامعات والكليات.

وبيّن د. حماد أن البطولة تأتي ضمن أنشطة الوزارة وتعزيز التعاون المتبادل والشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى بث روح المحبة والإخوّة بين الجامعات والكليات، مؤكداً أن التعليم العالي يُشجع تنفيذ مختلف الأنشطة التي تُطور من أداء الطلبة ومهاراتهم في كافة المجالات، مشيراً إلى التنوع في النشاطات التي يتم تنفيذها من قبل دائرة الشؤون والخدمات الطلابية في التعليم العالي ما بين نشاطات رياضية وثقافية وعلمية، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح البطولة.

من جهته ثمن أ. عدوان دور الجامعات الفلسطينية في احتضان الأنشطة الرياضية التي من شأنها صقل وتطوير مواهب الشباب والطلبة في الجامعات، مشيراً إلى خصوصية هذه البطولة خاصةً حيث أنها الأولى من نوعها، موضحاً أن الدائرة تسير وفق أفق وخطط مدروسة ومعدة بإحكام وعناية، شاكراً جامعة الإسراء لاستضافتها هذه البطولة مشيداً بالجهد المبذول من شؤون الطلبة والعلاقات العامة في الجامعة وخاصة المهندس إيهاب أبو الخير.

وأوضح أ. الجرجاوي أن البطولة تأتي للكشف عن المواهب الرياضية الذهنية والإبداع المنطقي وتنمية ذلك، وتشجيع روح المنافسة الشريفة بين مؤسسات التعليم العالي، ما تعمل البطولة على تطوير مهارات الطلبة مثل التكتيكات والاستراتيجية والذاكرة البصرية ودعم قدرات الطلبة على الحرص والتركيز بعناية والمنطقية في التفكير.

وتميزت البطولة بالمهارة والمنافسة بين الطلبة، حيث فاز بالمركز الأول مكرر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة الإسلامية، فيما كان المركز الثاني من نصيب جامعة الإسراء.

وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس على الفائزين وشهادات الشكر للقائمين على البطولة من حُكّام ومشرفين.