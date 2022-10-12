اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.