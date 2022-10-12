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حماس تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي وتدنيس المستوطنين له

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:43

غزة- الرأي:

أعربت حركة حماس عن رفضها وإدانتها لإغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، والسماح للمستوطنين بتدنيسه وانتهاك حرمته بإقامة احتفال "عيد العُرش" اليهودي فيه.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة ولحق المسلمين في الصلاة في مسجدهم.

وشدد على أن المسجد الإبراهيمي وقفٌ إسلاميٌ خالص، ولا حق لليهود فيه، وهو ما أكّدته منظمة "اليونسكو" عام 2017، داعيا شعبنا وقواه وفصائله إلى مقاومة تلك الانتهاكات الصهيونية.

وطالب برهوم الجهات الأممية والحقوقية بإدانة ذلك الفعل وتجريمه، ودعم حق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

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